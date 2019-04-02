باستثناء السكن الاقتصادي.. المنعشون العقاريون يعلنون أول معرض للعقار الراقي بالدار البيضاء

تستعد الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، لتنظيم أول معرض لـ”العقار الراقي”، بالدار البيضاء، في الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أبريل الجاري، بمشاركة مهنيي القطاع، وهيئات مالية، من أجل استعراض التجارب والخبرات، والمشاريع العقارية.

ويعد معرض “إيموغالري”، الأول من نوعه، فرصة للأسر الراغبة في الاستفادة من عروض سكنية غير مسبوقة، بحسب المنظمين، والتي من المتوقع، أن “تحقق حلمهم في أن يصبحوا ملاكا لسكنهم”، من خلال “الاستفادة من خبرة المنعشين العقاريين، والحصول على نصائح من أجل التخطيط بشكل أفضل لمشروعهم العقاري”.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كميل توفيق، في حديث مع “اليوم 24″، إن الذي سيجعل هذا المعرض الأول من نوعه، هو “جمعه بين عرض المنتوج التجاري، والموائد التقنية والقانونية الخاصة بالعقار”، مضيفا أن “المنتوجات التجارية المشاركة، تم اختيارها من طرف المكتب المسير للفدرالية، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة”.

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وكشف رئيس الفيدرالية، أنه سيتم تخفيض الأثمنة، بالنسبة للزوار الذين يشترون العقارات من داخل المعرض، الممتد على مدى أربعة أيام، “مع ضمان جودة المنتوج”، مشيرا إلى أن الشقق المعروضة تتوزع ما بين السكن المتوسط فما فوق، والشقق الفاخرة، بالإضافة إلى المساكن الفردية، والمنتجعات السياحية، التجزئات السكنية المخصصة للبناء، مع استبعاد السكن الاقتصادي.

ويتضمن برنامج النسخة الأولى لمعرض “إيموغارلي”، الذي يشارك فيه أزيد من 20 عارضا، موائد مستديرة ولقاءات مهنية، لتدارس الرهانات والاستراتيجيات الكفيلة بضمان تطوير قطاع الإنعاش العقاري، بحسب المنظمين.

وتضم الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تأسست في نونبر 2006، مهنيي العقار المهني والسياحي، ومقاولات الإنعاش العقاري الصغرى والكبرى، العمومية منها والخاصة، فضلا عن مختلق الجمعيات الجهوية للقطاع.