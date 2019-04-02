مصادر الشرق الأوسط: قرار القاضية عون كفّ يد قاضيين عن العمل أزعج أكثر من مرجع قضائي

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "حالة من الاستياء تسود أوساط بعض القضاة، غداة قرار النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، كفّ يد قاضيَين في ​النيابة العامة​ في جبل لبنان عن العمل، بعد معلومات عن شبهات تحوم حولهما، والطلب إلى الضابطة ​العدلية​ عدم مراجعتهما بأي ملف".

وأوضحت مصادر قانونية لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "هذا القرار أزعج أكثر من مرجع قضائي، باعتبار أنّ قرارًا كهذا هو من صلاحية النائب العام التمييزي و​هيئة التفتيش القضائي​، ولا يُتّخذ إلّا بعد تحقيقات يجريها التفتيش مع القاضي المشكو منه".