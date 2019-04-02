كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "النقاط الّتي تمّ الاتفاق عليها أمس في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء، تمثّلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار، وفق الخطة الّتي تقدّمت بها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في اجتماع جلسة مجلس الوزراء قبل 12 يومًا، إلى 30 مليونًا".
وأوضحت أنّه "تمّ التوافق أيضًا على أنّ أيّ إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تمّ الاتفاق على أنّ أيّ إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابيًّا صفر عجز".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: لجنة الكهرباء اتفقت على تخفيض الاستملاكات من 200 إلى 30 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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