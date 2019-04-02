"كتمت نفسه ونامت عليه".. شقيقة أم متهمة بقتل ابنها تكشف لحظة وقوع الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

معلومات جديدة أدلت بها ربة منزل شقيقة المتهمة بقتل ابنها خنقًا، بعد كتم أنفاسه في منزلها بدائرة قسم ثان شرطة كفرالشيخ، في التحقيقات التي تجرى معها بخصوص الواقعة.

"كتمت نفسه ونامت عليه لحد الطفل ما طلع رغاوي بيضاء من فمه وأنفه وجيت أحوش عنه ضربتني بالرجل في بطني بهدف إبعادي".. هذه كانت كلمات "ر. ش."، 26 سنة، ربة منزل، في التحقيقات الخاصة بمقتل الطفل "محمد ع."، 4 سنوات، ابن شقيقتها، على يد أمه، لتروي ما رأته بقتل الطفل أمامها.

وبررت من خلال أقوالها في التحقيقات، قيام شقيقتها بقتل طفلها، بإصابتها بحالة عصبية، عقب إتصالها بزوجها، وعدم رده عليها، أو محاولة الاتصال بها مرة أخرى، مضيفة أن الحالة العصبية دفعتها لارتكاب الجريمة، خاصة وأنها تتلقى علاجًا بمعرفة طبيب مخ وأعصاب.

وقالت خالة الطفل وشقيقة المتهمة في التحقيقات، إنه عقب صلاة الجمعة الماضية، كانت مع شقيقتها في الشقة التي استأجرها لها زوجها، وكانت شقيقتها المتهمة تلهو مع ابنها بشكل طبيعي حتى وقعت الجريمة.

وأضافت أن شقيقتها ارتدت ملابسها وتوجهت برفقتها لمستشفى كفرالشيخ العام، قبل أن تبلغهما طبيبة بالمستشفى بوفاة الطفل، فعادا بجثته إلى سكن الأم، مضيفة أن شقيقتها أرادت اتهام زوجها بقتل الطفل: "عندما دخلنا الشقة ألقت جثة الطفل على الأرض وضربتها بخرطوم، وطلبت مني الاتصال بزوجها لتطلب منه الطلاق".

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تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بإشارة من شرطة النجدة، ببلاغ من "ح. ش." 26 سنة، ربة منزل، وتقيم في دائرة القسم، باكتشافها وفاة ابنها "محمد ع."، 4 سنوات، داخل المسكن الذي تقيم فيه، دون معرفة الأسباب.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الطفل المتوفى ملقى على مرتبة على الأرض، ويرتدي كامل ملابسه، وبسؤال المبلغة والدة الطفل أفادت باكتشافها وفاته، بينما أثارت الشكوك رجال المباحث بوجود شبهة جنائية، وتبين من تقرير مفتش الصحة، عقب توقيعه الكشف الطبي على جثة الطفل، عدم الجزم بأسباب الوفاة.

كثف رجال المباحث جهودهم من خلال إجراء التحريات بالمنطقة التي حدثت فيها الجريمة، تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفرالشيخ، وبدأت الجهود بسؤال أهالي المنطقة، والذين أجمعوا أن آخر مرة شاهدوا فيها الطفل كان مع والدته صاحبة البلاغ وكان بصحة جيدة، وبتضييق الخناق عليها أقرت بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1376 لسنة 2019 جنح قسم ثان شرطة كفرالشيخ، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة الطفل عقب التشريح بمعرفة الطبيب الشرعي.

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