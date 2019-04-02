شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسطنبول)

تراجعت الليرة التركية 1.2% مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، أمس (الإثنين)، بعد انتخابات محلية فقد فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على العاصمة أنقرة، وبدا أنه يقر بالهزيمة في إسطنبول.

وفي الساعة 04:16 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.62 مقابل العملة الأمريكية، بعد أن ضعفت أكثر إلى 5.63، مقارنة مع إغلاق الجمعة البالغ 5.5550. وتأرجحت العملة بشدة وشهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات. وينتظر المستثمرون من أردوغان وصهره وزير المالية بيرات البيرق أن يقدما تأكيدات على نحو عاجل، بأنهما سيركزان على إصلاح الاقتصاد التركي على المدى الطويل، بدلاً من الحلول المؤقتة قصيرة الأجل التي يقدمانها لاستقطاب الناخبين. وهو ما يعني (على حد وصف أحد المصرفيين) تعهداً بالعمل على ما يزيد عن مجرد تدابير «على الطريقة السوفيتية» الأخيرة التي شملت السعي لخفض أسعار الفواكه والخضراوات، والضغط على بنوك الدولة لمزيد من الإقراض وبأسعار فائدة منخفضة.