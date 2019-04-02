البرلمان الأوروبي: خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق بات شبه مؤكد

قال مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي جي فرهوفتشاد، الثلاثاء، إن فشل النواب البريطانيين في التوصل إلى بديل لاتفاق بريكست يعني أنه بات شبه مؤكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

وأضاف فرهوفتشاد أن مجلس العموم صوت مجددا ضد كل الخيارات، ما يؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شبه مؤكد، مضيفا أن لدى المملكة المتحدة فرصة أخيرة الأربعاء لكسر الجمود أو مواجهة الأسوأ.

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الحكومة البريطانية مؤخرا من "نفاد صبر" الاتحاد الأوروبي حيال لندن في بريكست، بعد إظهاره "الكثير من الصبر" تجاه هذا الملف.

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ورفض النواب البريطانيون بدائل اقترحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن اتفاق "بريكست".

وصوت أعضاء البرلمان ضد أربعة بدائل محتملة لـ"بريكست"، بعدما كانوا قد رفضوا أيضا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.

ولم تحصل البدائل المقترحة بإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست (اقتراحان)، أو بإجراء استفتاء ثانٍ، أو بوقف بريكست تفاديا لخروج من دون اتفاق، على غالبية من الأصوات في البرلمان.

وبعد 3 سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل مع محاولة ماي التوصل إلى سبيل للانسحاب من الاتحاد في أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاما.