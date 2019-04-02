مصر.. قرار حكومي بتغيير اسم مسجد مؤسس الإخوان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، الإثنين، قرارا وزاريا، بتغيير اسم مسجد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف، صعيد مصر، ليحمل اسم مسجد “الهدى” .

وكان جمعة قد وجه بتغيير أسماء المساجد التي تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو رموز دينية حيث بدأت مديريات الأوقاف على مستوى مصر بحصر هذه المساجد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ودخل القرار حيز التنفيذ الفعلي، السبت الماضي، وتم تغيير اسم مسجد مؤسس الإخوان.

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ويهدف القرار لإعادة تسمية المساجد بأسماء لا تحمل أي دلالات فكرية أو أيديولوجية لأي جماعة أو فصيل وعدم ربطها بفصيل ديني معين أو تنظيم الإخوان الإرهابي.

وفي بيانٍ رسميّ، أكد الوزير المصري أن “الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، وأن رسالة المساجد أن تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل”.

وأضاف: “يتعين عدم الزج بالمساجد في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيديولوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدامها للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد”