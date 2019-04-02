ألمانيا تتهم النخبة البريطانية بالمسؤولية عن فوضى بريكست

اسماء السيد - لندن: بلغ استياء الأوروبيين من تخبط البريطانيين بشأن بريكست حد استخدام لغة تتسم بقسوة غير معهودة كما يتضح من تصريح نائب وزير الخارجية الالماني مايكل روت بأن الحكومة البريطانية تتألف من خريجي مدارس نخبوية ليس لديهم فكرة عن نبض الشارع.



وأعلن روت في اجتماع للحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي اليه أن بريكست مسرحية فاشلة وانه يقول ذلك "بلغة غير دبلوماسية" متهماً "90 في المئة" من وزراء الحكومة البريطانية بأنهم "ليس لديهم فكرة عن كيف يفكر العمال ويعيشون ويشتغلون ويتصرفون"، كما أفادت شبكة بلومبرغ.

ونقلت بلومبرغ عن نائب وزير الخارجية الالماني قوله إن السياسيين البريطانيين "الذين ولدوا وفي أفواههم ملاعق من فضة وتعلموا في مدارس خاصة وجامعات نخبوية" ليس هم الذي سيتحملون وزر الفوضى.

وأضاف الدبلوماسي الالماني: "لا أدري إن كان وليام شكسبير يستطيع أن يكتب مأساة كهذه ولكن من سيدفع الفاتورة؟".

ولاحظت شبكة بلومبرغ ان تصريحات روت تأتي بعد ايام على استهزاء جاكوب ريس موغ، وهو قطب من أقطاب بريكست درس في كلية ايتون ثم جامعة أوكسفورد، بزميل له من نواب حزب المحافظين لأنه درس في جامعة ليست بمستوى جامعة أوكسفورد أثناء نقاش ساخن حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وناشد روت الناخبين أن يرفضوا الشعوبية في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل ودعا الى ائتلاف عريض لمواجهة القوى القومية الصاعدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

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وأكد روت "أن أوروبا تأمين على الحياة في أوقات التأزم وأوروبا تتيح فرصة عبور الحدود وتدمير الجدران والتقاء الشعوب وتنمية التضامن، ونرى هذه الأيام مدى هشاشة ذلك وقلة ما يمكن ان نعتبره من المسلمات".

ورددت تصريحاته انغريد كرامب كارنباور رئيسة حزب الديمقراطيين المسيحيين المرشحة لخلافة المستشارة انغيلا ميركل.

وقالت كارنباور في مقابلة مع صحيفة فيلت آم زونتاغ "ان هناك احزاباً في المانيا تؤيد الخروج من الاتحاد الأوروبي ايضاً. ويستطيع الجميع ان يروا في مثال بريطانيا ما سيترتب على ذلك من عواقب".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "بلومبرغ". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-30/brexit-descends-into-name-calling-as-germany-derides-u-k-elite