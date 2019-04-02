شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البرلمان يناقش شركات الاتصالات فى مشروع "حماية البيانات الشخصية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها.
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.
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