أمانات مستقبل وطن تنظم مؤتمرات وندوات توعية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء الأنشطة التي تنفذها أمانات حزب مستقبل وطن بمختلف محافظات الجمهورية، اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة بتنظيم مؤتمر لحث المواطنين على أهمية المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بجوار مجلس مدينة الشروق.

وفى الجيزة تم تنظيم عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية بمراكز (الحوامدية – البدرشين – أوسيم)، فيما بدأت القليوبية ندوات تثقيفية لاستعراض المواد المقرر تعديلها بالدستور بـ (قرية القلج، الجبل الأصفر بمركز الخانكة – مجمع خدمات المرأة ببنها).

أما فى أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية فقد تم تنظيم عدة ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية بمناطق (المنتزه – كرموز – باب شرق – سيدي جابر).

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الغربية بتنظيم مؤتمر حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الاستفتاء على الدستور بمقر شركة الدلتا للغزل والنسيج مدينة طنطا بمشاركة بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، بينما شهدت محافظة الشرقية تنظيم عدة مؤتمرات جماهيرية حول أهمية التعديلات الدستورية بمراكز (قورين – الحسينية – فاقوس – بلبيس – كفر صقر).

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وفي دمياط، نظمت أمانة الحزب احتفالية لتكريم بعض الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة وتوزيع الجوائز المادية والهدايا عليهم، بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ، فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم.

وشهدت محافظة الوادى الجديد تنظيم ندوتين حول أهمية التعديلات الدستورية بـ (مقر جمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط – إحدى القاعات بمدينة موط بمركز الداخلة).

وفي المنيا تم تنظيم مؤتمرين جماهيريين حول استعراض بعض مواد الدستور المقرر تعديلها بـ (قرية بدرمان بمركز دير مواس – قاعة حوري بمدينة بني مزار، أما سوهاج فقد شهدت ندوات تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقرى (الجريدات بمركز طهطا – الحوفه بمركز جرجا – الباسكيه مركز البلينا – بني زار مركز جزيرة شندويل – العمره بمركز سوهاج – السلاموني بمركز أخميم).

واختتمت أمانات حزب مستقبل وطن جهودها، من أمانة الأقصر التى نظمت قافلة طبية بمختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمنطقة منشأة العماري بمدينة الأقصر.. فضلاً عن تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية بقاعة الملكة بمدينة أرمنت.