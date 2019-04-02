شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تفتح ملف إعادة توزيع المساحات المخصصة لزراعة الأرز بالتناوب بين الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا مع استئناف الجلسات العامة يوم 14 إبريل الجارى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة توزيع المساحات المزروعة أرز بالمحافظات بالتناوب بين المزارعين.

وتستدعى اللجنة مسئولى الحكومة، لمناقشة الطلبات سالفة الذكر، وبحث إمكانية زيادة الرقعة المزروعة أرز، خاصة فى المحافظات التى لا تصلح أراضيها سوى لزراعة أرز طبقا لطبيعة التربة ونسبة الأملاح الزائدة بهذه الأراضى، فى إطار حرص الوزارة على زيادة المساحة فى بعض المساحات.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا عدد من طلبات الإحاطة بشأن تسعير محصول القمح وهل السعر الذى تم تحديده من قبل الحكومة وهو 655 جنيها وحتى 685 جنيها للإردب الواحد طبقا لدرجة النقاوة سيحقق هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.