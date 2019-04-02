اليوم.. الدكتور مصطفى الفقي يلتقي جمهور معرض الإسكندرية للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
يلتقي الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بجمهور معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في لقاء مفتوح الساعة الرابعة عصر يوم اليوم الثلاثاء.
ويلقي الفقي، خلال اللقاء كلمة بعنوان "مصر تطرق أبواب المستقبل.. رؤية موضوعية"، ثم يفتح النقاش مع الجمهور ورواد المعرض.
يذكر، أن الدكتور مصطفى الفقي دبلوماسي لديه خبرة واسعة في المجالات السياسية والثقافية اكتسبها من حياة مهنية زاخرة على الساحة الدولية، وقد تولى منصب مدير مكتبة الإسكندرية في مايو 2017.
تقلد الدكتور الفقي العديد من المناصب في السلك الدبلوماسي المصري بعد حصوله على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة لندن، وعمل سفيرًا لمصر في العديد من الدول بالإضافة إلى عمله في الرئاسة المصرية.
كما تقلد "الفقي"، العديد من المناصب المرموقة في هيئات عربية ودولية، وهو أحد مؤسسي الجامعة البريطانية في مصر وأول رئيس لها، ويحاضر في العديد من الجامعات المصرية والدولية، وله عشرات الإصدارات والعديد من الإسهامات في القطاع الأكاديمي والثقافي وفي المجتمع المدني.
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