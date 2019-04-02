"الوفد": الرجوع للجمعية العمومية بالمحافظات قبل إبداء الرأي في التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:
قال حسين منصور، عضو المكتب التنفيذي بحزب الوفد، إن المجتمع التنفيذي للحزب، اتخذ قرارًا بأن يتم أخذ رأي الجمعية العمومية للحزب أولًا قبل إبداء الرأي بالموافة أو الرفض للتعديلات الدستورية، التي يناقشها البرلمان حاليًا.
وأوضح منصور أن الجمعية العمومية لن تجتمع في المقر الرئيسي بالحزب، بل سيجتمع أعضاء الجمعية العمومية كل بمحافظته على أن يتم تجميع عدد الأعضاء الحاضرين والرافضين منهم والموافقين ومن ثم اتخاذ القرار.
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