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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نفى مجلس الوزراء، ممثلًا في مركزه الإعلامي، اليوم الاثنين، عددًا من الشائعات التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية وأثارت جدلًا، وكان أبرزها، إجبار الحكومة العاملين بالجهاز الإداري على الخروج للمعاش المبكر، وحذف 172 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائي.
كما نفى المركز الإعلامي ما تداول حول تحمل وزارة المالية سداد ديون هيئة قناة السويس، وتغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة إلى 18 جنيهًا.
ويرصد "الخليج 365" بالإنفوجرافيك، رد "الوزراء" على 10 شائعات أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر "ضرائب على من يعول أكثر من طفلين".. الحكومة تنفي 10 شائعات في 6 أيام- انفوجرافيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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