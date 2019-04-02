حول العالم في 24 ساعة: هزيمة أردوغان واستقالة بوتفليقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتكاسة بعد خسارة حزبه العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية، فيما أصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا أكدت فيه أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سوف يستقيل من منصبه قبل نهاية ولايته، وافتتحت دولة الاحتلال الإسرائيلي سفارتها الحادية عشر في قارة أفريقيا وهذه المرة كانت بدولة رواندا.

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