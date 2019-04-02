مدعي عام باريس يطالب بالسجن 5 سنوات بحق وزير فرنسي سابق

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

طالب المدعي العام للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بتوقيع عقوبة السجن لخمس سنوات بحق المالك السابق لشركة أديداس للأدوات الرياضية والوزير السابق برنار تابي، الذي يحاكم في قضية اختلاس.

وذكرت تقارير أن رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 76 عاما يواجه تهما تتعلق بالاحتيال واختلاس أموال الدولة.

ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع انتهاء محاكمة تابي حول بيع حصته السابقة في شركة أديداس للأدوات الرياضية، لكن من المتوقع النطق بالحكم في القضية لاحقًا.

Advertisements

وشعر الرئيس السابق لنادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم بأنه تعرض للخداع في عملية بيع أسهم شركة أديداس للأدوات الرياضية في أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي من جانب بنك كريديه ليونيه في ذلك الوقت وتقدم بشكوى في هذا الشأن.

وفي عام 2008، حصل تابي على تعويض بأكثر من 400 مليون يورو (448 مليون دولار) بموجب قرار تحكيمي.

وأوقفت محكمة مدنية في وقت لاحق قرار منح التعويض لرجل الأعمال الفرنسي.