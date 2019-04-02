محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)
طالب المدعي العام للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بتوقيع عقوبة السجن لخمس سنوات بحق المالك السابق لشركة أديداس للأدوات الرياضية والوزير السابق برنار تابي، الذي يحاكم في قضية اختلاس.
وذكرت تقارير أن رجل الأعمال الفرنسي البالغ من العمر 76 عاما يواجه تهما تتعلق بالاحتيال واختلاس أموال الدولة.
ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع انتهاء محاكمة تابي حول بيع حصته السابقة في شركة أديداس للأدوات الرياضية، لكن من المتوقع النطق بالحكم في القضية لاحقًا.
وشعر الرئيس السابق لنادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم بأنه تعرض للخداع في عملية بيع أسهم شركة أديداس للأدوات الرياضية في أوائل حقبة تسعينيات القرن الماضي من جانب بنك كريديه ليونيه في ذلك الوقت وتقدم بشكوى في هذا الشأن.
وفي عام 2008، حصل تابي على تعويض بأكثر من 400 مليون يورو (448 مليون دولار) بموجب قرار تحكيمي.
وأوقفت محكمة مدنية في وقت لاحق قرار منح التعويض لرجل الأعمال الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدعي عام باريس يطالب بالسجن 5 سنوات بحق وزير فرنسي سابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.