محور "كلابشة" حلم طال انتظاره.. والأهالي: يختصر 200 كيلو في 10 دقائق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

"محور كلابشة حلم طال انتظاره".. هكذا عبر العديد من أهالي مراكز كوم امبو ودراو ونصر النوبة ومدينة كلابشة عن رغبتهم في سرعة انتهاء الأعمال بمشروع كوبري كلابشة على النيل وافتتاحه لإنهاء مشكلات التنقل بين شرق المحافظة وغربها وإنهاء عزلة بعض القرى التابعة لمركزي دراو وكوم امبو.

قرى فارس والحربياب وبنبان، معزولة تمامًا عن التواصل مع باقي أجزاء المحافظة، إلا في وجود العبارات".. هكذا بدأ المهندس عمر عبد الشكور من أهالي "فارس" حديثه لـ"الخليج 365" قائلًا ، "قريتنا يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة، وهى من أكبر القرى المنتجة بمحافظة أسوان، ولا يفصلها عن مدينة كوم امبو سوى نهر النيل فقط".

وتابع "عبد الشكور"، "المسافة تقطعها العبارة في 10 دقائق، لكننا نضطر للسفر أكثر من 200 كيلو عند تعطل العبارتين المخصصتين للقرية، وهو ما يَحدث بشكل مستمر، ما يمثل مشقة ومعاناة لأهالي القرية، ويزيد من تكلفة الخدمات التي نحصل عليها سواء في الوقت أو المال.

وأضاف "عبد الشكور"، "الحل النهائي لهذه المشكلة هو افتتاح كوبري كلابشة الذي طال انتظاره، حيث بدأ العمل بالكوبري عام 2013 ومر أكثر من 6 سنوات ولم ينتهي العمل، ونناشد وزير النقل بسرعة افتتاحه لأنه لن يخدم قرية فارس فقط ولكنه سيخدم قرى الغرب كلها ويربط شرق المحافظة بغربها".

وأشار عبد العزيز العزايزي، من قرية "بنبان"، "نضطر للذهاب جنوبا حوالي 35 كيلو للوصول إلى كوبري أسوان الملجم، ومثلها للذهاب شمالا إلى مدينة دراو، ولكن بعد افتتاح كوبري كلابشة سيتم اختصار المسافة إلى النصف وتنتهي نسبة كبيرة من معاناة الأهالي.

الجدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد اليوم الاثنين، على وجود اهتمام خاص بتنمية محافظات الصعيد، لافتًا إلى وضعه على رأس أولويات وزارة النقل، من حيث إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي حضره وزير النقل، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لمناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع محور بديل لكوبري خزان أسوان.

وتابع كامل الوزير، أن الاهتمام نابعًا من تقدير الحكومة المصرية لتنمية محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان لها نصيب كبير في المشروعات.

وأضاف وزير النقل، أن أسوان تشهد إنشاء 4 مشروعات هي كوبري أسوان الملجم، كما يتم تنفيذ محوري كوبري كلابشة ودراو بالإضافة إلى المحور البديل لكوبري خزان أسوان.

وأكد الوزير، أنه ناقش مع وزير الري ومحافظ أسوان، كافة المقترحات المتعلقة بإنشاء هذا الكوبري، وكل ما يتعلق به سواء الطول أو التكلفة المادية وسهولة التنفيذ والطرق الرئيسية الرابط بينها وتأثيره على الحركة والانسيابية المرورية في المنطقة، ومدى تأثيره على خدمة حركة الأفواج السياحية وغيرها من المناطق السكنية.

من جانبه أكد محافظ أسوان أنه جرى الاتفاق على تكليف أحد المكاتب الاستشارية للبدء في أعمال الرفع المساحي ودراسة الحلول الخاصة بإزالة أي عوائق وأنسب الأساليب للتصميمات التي تراعي النواحي الفنية والشكل الجمالي الذي يتسق مع طبيعة المدينة السياحية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبدء الفوري في المشروع بعد موافقة المجلس، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور عند البدء في التنفيذ لوضع محاور مرورية بديلة لضمان سيولة وانسيابية الحركة.