اشتباكات عنيفة في الحديدة ومصرع 167 حوثياً و30 مرتزقاً بنيران الجيش بالضالع

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

قُتل وأصيب 267 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، بينهم أفارقة، خلال المعارك المستمرة منذ 5 أيام، شمالي محافظة الضالع. وصدت قوات الجيش اليمني خلال هذه الفترة عدة هجمات للميليشيات التي تستميت من أجل استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في جبهات «مريس ودمت»، شمالي محافظة الضالع. وأحبطت قوات الجيش كل تلك الهجمات وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع والفرار. وأسفرت المعارك عن مصرع 167 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو «إبراهيم علي قايد الأقرع»، و30 صومالياً، وأصيب 100 آخرون، علاوة على تدمير دبابة وعدد من العربات التابعة لها. وأفاد شهود عيان، بأنهم شاهدوا ما يقارب 7 أطقم تقل جثثاً لعناصر حوثية، وصلت إلى مدينة «دمت»، فيما شيعت الميليشيات في قرية «الأحرم» بدمت عشرات القتلى من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في مواجهات جبهات الضالع المختلفة.

وفي الحديدة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي الإرهابية. وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» أن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة الميليشيات مهاجمة مواقع قوات المقاومة المشتركة في شرق وجنوب المدينة الساحلية، ودارت الاشتباكات بالقرب من منصة 22 مايو وعلى أطراف حي «الربصة» جنوب الحديدة، وفي محيط سوق الحلقة بمنطقة كيلو 16 شرقي المدينة، الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وتزامنت الاشتباكات مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، من مواقع تمركزها وسط المدينة، على مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في شرق وجنوب الحديدة.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، بنيران الجيش اليمني في جبهة «المصلوب» بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري، إن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في «الحلو والغرفة» بمديرية المصلوب، إلا أن قوات الجيش أفشلت المحاولة وأوقعت عدداً من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. وقصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للميليشيات وألحقت بها خسائر في الأرواح والمعدات.

وفي سياق آخر، قتل شيخ قبلي بارز من محافظة عمران، شمال اليمن، أمس، على يد أحد مشرفي ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر مقرب من الشيخ القبلي البارز في عمران، أحمد سالم السكني، عضو المجلس المحلي بمديرية «ريدة»، وشيخ منطقة «سكن» في المديرية، إنه قتل على يد مشرف الحوثيين الأمني في منطقة «صرف» شرق العاصمة صنعاء المدعو أبو ناجي الماربي. وأكد المصدر أن الشيخ «السكني» ذهب صباح أمس إلى منطقة «صرف» لحل مشكلة أرض تابعة لأحد أبناء مديرية «عيال سريح»، إلا أن عصابة الأراضي كانت بقيادة مشرف الحوثيين الأمني في منطقة «صرف» أبو ناجي الماربي الذي سلبه سلاحه الشخصي، وباشره بإطلاق النار وأرداه قتيلاً. وذكر المصدر أن المشرف الحوثي لا يزال يسرح في المنطقة برفقة مسلحيه.

على الصعيد ذاته، قال المصدر إن القبائل تتوافد منذ صباح أمس من مديريات «ريدة» و«خارف» و«عيال يزيد» و«عيال سريح» إلى العاصمة صنعاء للمطالبة بتسليم القاتل وتقديمه إلى يد العدالة.

وأضاف المصدر أن حالة استنفار وغضب قبلي غير مسبوق في تلك المديريات التي استنكرت إعدام الشيخ «السكني» بطريقة بشعة على يد المشرف الحوثي «الماربي».