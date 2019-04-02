فوجئ عدد من الصيادين، الذين كانوا على متن مركب لصيد السردين، في محيط ميناء أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بغرق مركبهم، في مشهد بعث الخوف، والهلع في نفوس البحارة، والمهنيين.
وعلم “اليوم24” من مصادر محلية أن مركب الصيد المعني بالأمر كان منطلقا من ميناء أكادير، ومتوجها نحو مدينة طانطان، قصد إخضاعه لبعض الإصلاحات الضرورية، في ورش مختص في ذلك، قبل أن تتسرب إليه المياه فجأة، ليغرق ببطء.
وفور شعور الصيادين، الذين كانوا على متن المركب، ببداية غرقه، سارعوا إلى الانتقال إلى القارب المجهز بمحرك، والذي يستعمل لعمليات الصيد.
وأعادت هذه الواقعة سؤال المراقبة الضرورية لقوارب الصيد البحري بمختلف أنواعها، ومدى احترام المعايير، المتعارف عليها، قبل أي عملية إبحار، من أجل ضمان سلامة الصيادين، والمهنيين في المجال عموما، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر في القطاع سلبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسرب المياه داخله.. غرق مركب للصيد في محيط ميناء أكادير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.