بعد تسرب المياه داخله.. غرق مركب للصيد في محيط ميناء أكادير

فوجئ عدد من الصيادين، الذين كانوا على متن مركب لصيد السردين، في محيط ميناء أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بغرق مركبهم، في مشهد بعث الخوف، والهلع في نفوس البحارة، والمهنيين.

وعلم “اليوم24” من مصادر محلية أن مركب الصيد المعني بالأمر كان منطلقا من ميناء أكادير، ومتوجها نحو مدينة طانطان، قصد إخضاعه لبعض الإصلاحات الضرورية، في ورش مختص في ذلك، قبل أن تتسرب إليه المياه فجأة، ليغرق ببطء.

وفور شعور الصيادين، الذين كانوا على متن المركب، ببداية غرقه، سارعوا إلى الانتقال إلى القارب المجهز بمحرك، والذي يستعمل لعمليات الصيد.

وأعادت هذه الواقعة سؤال المراقبة الضرورية لقوارب الصيد البحري بمختلف أنواعها، ومدى احترام المعايير، المتعارف عليها، قبل أي عملية إبحار، من أجل ضمان سلامة الصيادين، والمهنيين في المجال عموما، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر في القطاع سلبا.