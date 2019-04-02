5 سنوات سجنا نافذا لشاب سلب قاصر هاتفها النقال وتسبب لها بجروح بسكين

أدانت غرفت الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الاتنين، بالسجن خمس سنوات سجنا نافدا، في حق شاب بعد مؤاخذته بالسرقة الموصوفة بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت والدة تلميذة قاصر تقدمت بشكاية، أفادت فيها أن ابنتها تعرضت لإعتراض السبيل من قبل شخص استولى على هاتفها المحمول، وتسبب لها في جروح في يدها.

وأفادت التلميذة خلال محاضر الضابطة القضائية، انها كانت عائدة إلى مقر سكنها من الإعدادية التي تدرس بها، ففوجئت بالشاب يعترض سبيلها، ويشهر سكينا في وجهها، ولما قاومته طرحها أرضا ووجه لها ضربة بواسطة سلاح أبيض، ما تسبب لها في جروح على مستوى يدها.

وأكدت التلميذة أنه لولا تواجد بعض المارة، الذين تعرفوا على المتهم وسماعهم لصراخها، لكانت الحادث أكبر، قبل أن يلوذ المتهم بالفرار على متن دراجته، إلى أن تم القبض عليه فيما بعد.