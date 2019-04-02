بتجهيزات حديثة وموارد بشرية.. الدكالي يدشن قسم المستعجلات في مستشفى طنجة فهل تنتهي المعاناة؟ -فيديو

فيديو : يونس الميموني

يبدو أن تدشين وزير الصحة، أنس الدكالي، لقسم المستعجلات، اليوم الاثنين، في مستشفى محمد الخامس طنجة، سيحد من معاناة ساكنة جهة الشمال، التي انتظرت كثيرا، وعانت غياب التجهيزات الطبية، ونقص الموارد البشرية.

وكشف الدكالي أن هذه المصلحة رصد لها مبلغ 26 مليون درهم، وتتوفر على 4 قاعات للفحص، و3 للعلاجات، وقاعة لإزالة الصدمات بـ 10 أسرة، وقاعة للمراقبة، بالإضافة إلى قاعة للعزل بالنسبة إلى الحالات، التي تستدعي العزل، معززة بتجهيزات حديثة من المستوى الثالث.

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وأضاف الدكالي أن البناية مجهزة بموارد بشرية كافية، بالإضافة إلى 30 طبيبا من المستشفى الجامعي، سيشرفون على تتبع طلبة الطب في تدريباتهم.

وفي السياق ذاته، دشن الوزير مركزين صحيين، في ضواحي طنجة، في إطار مشروع طنجة الكبرى، ويتعلق الأول بظهر القنفوذ، والثاني بجماعة حجر النحل، وذلك من أجل تعزيز خدمات الرعاية الصحية في طنجة.