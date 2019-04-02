النواب البريطاني يرفض مقترحات ماي بشأن بريكست

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رئيسة الوزراء البريطانية والبرلمان صراع مستمر
رفض النواب البريطانيون، الإثنين، بدائل اقترحتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن اتفاق "بريكست".
وصوت أعضاء البرلمان ضد أربعة بدائل محتملة لـ"بريكست"، بعدما كانوا قد رفضوا أيضا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.
ولم تحصل البدائل المقترحة بإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست (اقتراحان)، أو بإجراء استفتاء ثانٍ، أو بوقف بريكست تفاديا لخروج من دون اتفاق، على أغلبية من الأصوات في البرلمان.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن رئيسة الوزراء البريطانية تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناءً على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة.
وسيستقيل 6 وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في حين سيستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحادا جمركيا مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج، بحسب رويترز.
ورفض البرلمان البريطاني، الجمعة الماضية، الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي، وصوت للرفض بأغلبية 344 مقابل 286 صوتا.
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