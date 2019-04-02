المحكمة العليا بفنزويلا تطلب رفع الحصانة عن جوايدو

طلبت المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية التأسيسية رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير/كانون الثاني الماضي بموجب الدستور.

وأعطت أعلى سلطة قضائية في فنزويلا أمراً بتسليم طالبها السابق إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، المكونة حصراً من أنصار الرئيس نيكولاس مادورو، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن جوايدو.

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وكان جوايدو، الذي اعترفت به نحو خمسين دولة، رئيساً انتقالياً للبلاد قد رفض، الخميس الماضي، قرار المراقب العام للجمهورية الفيس أموروزو حرمانه من صفته التمثيلية كنائب وكرئيس لبرلمان فنزويلا الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أنه تم حرمان المعارض خوان جوايدو من منصبه رئيساً للبرلمان، ولم يعد قادراً على ممارسة مهمته نائباً طوال خمسة عشر عاماً للاشتباه بممارسته الفساد.

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يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد، الإثنين، تنظيم احتجاجات على نقص الكهرباء والماء في أعقاب مظاهرات غاضبة مع استعداد حكومة الرئيس مادورو، على ما يبدو لبدء تطبيق نظام للحصص.



وأطلقت الشرطة أعيرة نارية في أجزاء من العاصمة كراكاس، أمس الأحد، بعدما أشعل سكان النار في حواجز، للمطالبة بعودة التيار الكهربائي والمياه.

ويدعو المتظاهرون في عدد من أحياء شرق كراكاس إلى احتجاجات بالشوارع، للمطالبة بعودة الخدمات الأساسية التي أصابت التجارة بالشلل، وأدت إلى توقف الأنشطة الدراسية منذ بداية مارس/آذار.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو، مساء الأحد، إن البلاد ستبدأ برنامجاً وصفه المحتجون على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه برنامج لحصص الكهرباء.

ومن الشائع انقطاع الكهرباء ونقص المياه في فنزويلا خاصة في الأجزاء الداخلية من البلاد، لكن الانقطاعات وقعت بوتيرة أكبر في مارس/آذار، وأصبحت أكثر انتشاراً وتدوم لفترة أطول من السابق خاصة في العاصمة.