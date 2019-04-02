السياح السعوديون يُقاطعون تركيا.. وأردوغان يلجأ للروس

كشفت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية في أول شهرين من هذا العام تراجعاً في بعض الجنسيات من الزائرين بما في ذلك السعوديون فيما اعتبره متابعون عقابا على السياسيات التي يتبناها نظام رجب طيب أردوغان.

وقالت إن أكبر التراجعات كان في عدد الزائرين السعوديين مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانوا في الترتيب الرابع السنة المنصرمة.

وبينت إحصاءات تركيا الرسمية أن عدد السياح السعوديين بلغ هذا العام 41 ألفا فقط، ليحلوا في المرتبة الحادية عشرة بعد أن كانوا في المرتبة الرابعة، ومعظمهم دخلوا عبر مطار أتاتورك الدولي، وفقاً لتقرير قناة العربية الفضائية.

وجاء التراجع الحاد منذ بداية الحملة السياسية التي قادتها الحكومة التركية ضد الحكومة السعودية في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، واستمرار الحملة إعلاميا منذ أكتوبر الماضي.

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وسبق لوزير الداخلية التركي أن هدد بأنه سيتم اعتقال السعوديين والألمان الذين ينتقدون الحكومة التركية بمجرد وصولهم في المطار، وهو الأمر الذي حاولت السفارة التركية التخفيف منه.

أيضاً، منيت السياحة التركية بخسارة كبيرة في عدد السياح القادمين من إيران الذين كانوا يحتلون المرتبة الأولى في العام الماضي.

ويعزى سبب التراجع الإيراني، الذي بلغت نسبته 23 بالمئة، إلى العقوبات الأميركية على طهران وتسببت في انخفاض حاد في قيمة العملة الإيرانية.

وفي محاولة لتصحيح الوضع، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهدات بتشجيع الوضع السياحي، معلنا أنه سيتم السماح للسياح الروس بالدخول بدون جوازات للتعويض عن النقص، السياحة التركية تعتبر رافداً مهماً للاقتصاد التركي ومشغلا رئيسيا للوظائف في بلاده، وقد حافظ الروس على ترتيبهم في القائمة مقارنة بالعام الماضي ليبقوا في المركز الثالث.