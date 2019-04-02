عبدالخالق عبدالله: 4 هزائم في انتخابات تركيا من أردوغان إلى قطر

قال الخبير السياسي والأكاديمي الدكتور عبدالخالق عبدالخالق عبدالله إن ما شهدته تركيا 4 هزائم وليس هزيمة واحدة إشارة إلى ما مني رجب طيب أردوغان وحزبه المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين.
وقال عبدالله بتغريدة رصدها الخليج 365 بحسابه الاثنين: المزيد
4 هزائم وليست هزيمة واحدة في انتخاب البلديات في تركيا. 1 هزيمة لهيمنة حزب العدالة والتنمية 2 هزيمة لسياسات وتصريحات اردوغان الانفعالية".
أما الهزيمة الثالثة بنظر عبدالخالق عبدالله كانت هزيمة لاجندة تيار "اسلمة" الدولة العلمانية والمدنية في تركيا والهزيمة الرابعة هزيمة لقطر الحليف والداعم الاكبر لأردوغان وحزبه.
وكان عبدالخالق عبدالله علق في وقت سابق على انسحاب امير قطر من القمة العربية في تونس .
وقال: غادر سموه اعتراضا على هذه الفقرة من بيان القمة العربية في تونس: التدخلات من جيراننا وبالأخص إيران وتركيا فاقمت من الأزمات وأدت الى استطالتها واستعصائها على الحل ثم خلقت أزمات ومشكلات جديدة على هامش المعضلات الأصلية لذلك فإننا نرفض هذه التدخلات وما تحمله من أطماع ومخططات.
كما أشار إلى ما أوردته قناة تركية بأن أمير قطر غادر بعد سماعه رسائل توبيخ لعلاقة قطر بتركيا وايران ودورهما المزعزع للاستقرار في المنطقة.
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