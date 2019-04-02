شكرا لقرائتكم خبر عن النوّاب البريطانيون يصوّتون ضدّ كل المقترحات البديلة لبريكست والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

صوّت النوّاب البريطانيّون الإثنين ضدّ أربعة بدائل محتملة لبريكست، بعدما كانوا رفضوا أيضاً ثلاث مرّات اتّفاق الخروج الذي توصّلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.

ولم تحصل البدائل المقترحة بإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست (اقتراحان)، أو بإجراء استفتاء ثانٍ، أو بوقف بريكست تفاديا لخروج من دون اتفاق، على غالبية من الأصوات في البرلمان.