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النوّاب البريطانيون يصوّتون ضدّ كل المقترحات البديلة لبريكست

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جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

صوّت النوّاب البريطانيّون الإثنين ضدّ أربعة بدائل محتملة لبريكست، بعدما كانوا رفضوا أيضاً ثلاث مرّات اتّفاق الخروج الذي توصّلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.

ولم تحصل البدائل المقترحة بإقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست (اقتراحان)، أو بإجراء استفتاء ثانٍ، أو بوقف بريكست تفاديا لخروج من دون اتفاق، على غالبية من الأصوات في البرلمان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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