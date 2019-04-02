شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلّق رسمياً تسليم طائرات F-35 إلى تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (واشنطن)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، أنها ستعلّق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأمريكية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.

وقال متحدث باسم البنتاغون «بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلّم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا». وأضاف «حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة».

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وتابع المتحدث «الولايات المتحدة تواصل تحذير تركيا من العواقب السلبية لاستحواذها المعلن لمنظومة إس-400. هذا يعرّض للخطر استمرار مشاركة تركيا في برنامج إف-35».

وقال «نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تُواجهه شراكتنا المتعلقة بطائرات إف-35، لكنّ وزارة الدفاع تتخذ تدابير احترازية لحماية الاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة».

وقالت تركيا الجمعة إن الضغوط الأميركية الهادفة إلى تراجعها عن الحصول على منظومة اس-400 الدفاعية الروسية، «مخالفة للقانون الدولي»، مضيفة أنّها ستحترم الاتفاق الموقع مع موسكو بهذا الشأن.