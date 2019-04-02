شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة هيام حلاوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قراراته التى تنتصر للمرأة المصرية، قائلة: "شهادة للتاريخ المصرى بأن أزهى عصور المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

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وقالت النائبة هيام حلاوة، فى بيان لها، إن الرئيس يعمل على تمكين المرأة فى أدوار مختلفة كزوجة وأم وابنة وأخت، وقدرتها على تحمل المسئولية والإشادة بذلك من قبل الرئيس الذى يقدر دورها فى الحفاظ على الوطن والوقوف فى الأزمات والمشاركة فى البناء والتنمية.

وأشارت هيام حلاوة إلى أن مطالبة الرئيس للحكومة بإيجاد سبل لتحقيق فرص أكبر للمرأة فى سوق العمل ووضع تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، واعتبار الزواج المبكر ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، وتوجيهه الحكومة لتعديل قانون الخدمة العامة لتدريب الفتيات للالتحاق بسوق العمل، هى نقاط يسجلها التاريخ بأنها خطوات حاسمة فى تاريخ المرأة المصرية تستحق من الجميع توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، مستطردة: "شعور المرأة بوجود من يساعدها ويساندها فى المجتمع يجعلها تشعر بالثقة فى أدائها وتحقيق طموحاتها وأحلامها".