"العمالة والخسائر والمعدات".. 5 تحديات تواجه "ترك" في القابضة للطرق

مصراوي - كتب- محمد سامي:

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتعيين اللواء المهندس عادل ترك رئيسًا للشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري وذلك خلفًا للواء صلاح صابر.

وتعد الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، من الشركات الرائدة في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، بالإضافة لأعمال الشبكات وأعمال الري والصرف و مختلف أعمال المقاولات.

وتتبع الشركة القابضة للطرق أربع شركات ذات خبرة عريقة في مجال المقاولات، حيث تم تأسيسها عام 1963. وهي: شركة النيل...