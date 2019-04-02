القبس: ما يعيق طرح مشروع الموازنة هو تمنع الوزراء عن تخفيض موازنة وزاراتهم

أكدت معلومات لصحيفة "القبس" أن "ما يعيق طرح مشروع ​الموازنة​ حتى اليوم هو تمنع الوزراء عن تخفيض موازنة وزاراتهم، ومحاولة كل وزير استبعاد ​سياسة​ التقشّف عن وزارته ورميها على الآخرين".

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