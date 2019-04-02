مصادر المستقبل للقبس: الحريري يستعد لتقديم رؤية اقتصادية متكاملة

أكدت مصادر في تيار "المستقبل" لصحيفة "القبس" الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يستعد لتقديم رؤية اقتصادية متكاملة، تشمل اصلاحات إدارية ‏ومالية ومشروع ​قانون الموازنة​ العامة الحالي وخطة ‏الكهرباء التي تناقشها حالياً اللجنة الوزارية برئاسته، لتجنيب البلاد خطر الإفلاس لا سيما مع توالي الاشارات الدولية، سواء من حكومات ​الدول المانحة​ او من وكالات التصنيف الائتماني (​موديز​، فيتش، ستاندر آند بورز)، التي تحذر من ملامسة ​لبنان​ شفا الانهيار المالي وتحض على ضرورة المباشرة بالإصلاحات لإعادة الثقة الى ​الاقتصاد اللبناني​".

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