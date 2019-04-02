أسود: لوقف حماية الفاسدين في الدكوانة

توجه النائب ​زياد اسود​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى معالي وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ قائلا: "الأهم ليس اللوحة والمخالفة بل المناقصة المشبوهة وسرقة المال ممن تعرفين دورهم وشركاتهم. والأهم أكثر وقف حماية الفاسدين في ​الدكوانة​ ورفع الحصانات عنهم لمباشرة التحقيقات، والأكثر أهمية أن نعني ما نقوله حول تطبيق القانون لأن الرئيس ​الحريري​ ذكرهم ودل عليهم".

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