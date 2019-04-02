اتحاد النقل الجوري:نقف لجانب نقابة LAT بأي تحرك يرونه مناسبا

أعلن ​اتحاد النقل الجوي​ في ​لبنان​ في بيان انه "بعد استنفاد كل الجهود للوصول الى انصاف عمال ومستخدمي الشركة اللبنانية للنقل الجوي(LAT).وبعد مفاوضات دامت أكثر من سنتين بين نقابة الشركة وإدارتها وبرعاية إتحاد النقل الجوي، وحيث غدا كان موعد لجولة جديدة من المفاوضات كان أحد ابرز عناوينها عدم استقدام عمال من خارج المطار تفاجأنا اليوم بقرار تعسفي جديد يصدر عن ادارة الشركة بأن تخلت عن حوالى ثلاثة وعشرين عاملا في صالون الشرف العائد للشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)".

وأضاف "إن هذا العمل المدان من قبلنا لما يحمله من إستخفاف وعدم جدية من إدارة الشركة تجاه ​العمال​ والموظفين، وامام هذا الواقع لم نعد نرى من ضرورة لإستكمال رعاية المفاوضات بين النقابة وإدارة الشركة". وأكد لنقابة LAT وقوفنا معهم بأي تحرك يرونه مناسبا حتى لو وصل الامر الى الاضراب الذي يكفله ​الدستور اللبناني​".