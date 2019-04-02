درباس:مشروع المنطقة الاقتصادية بطرابلس أصبح حقيقة ولا يمكن ان يتوقف

أكد الوزير السابق ​رشيد درباس​ في حديث تلفزيوني ان مشروع المنطقة الاقتصادية في ​طرابلس​ أصبح حقيقة ولا يمكن ان يتوقف".

وكانت المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ​ديما جمالي​، قد أعلنت في تصريح خلال جولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الميناء- طرابلس، أن "المنطقة الاقتصادية ستحصل على أول رخصة استثمارية في العام 2020، ولا تشكل المنطقة الاقتصادية في ​البترون​ أو في صور أي تنافس أو تضارب مع دور المنطقة الاقتصادية في طرابلس، التي تحظى بدعم كبير من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لتكون المنطقة الاقتصادية الأولى في ​لبنان​".