درباس:مشروع المنطقة الاقتصادية بطرابلس أصبح حقيقة ولا يمكن ان يتوقف

أكد الوزير السابق رشيد درباس في حديث تلفزيوني ان مشروع المنطقة الاقتصادية في طرابلس أصبح حقيقة ولا يمكن ان يتوقف".
وكانت المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي، قد أعلنت في تصريح خلال جولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الميناء- طرابلس، أن "المنطقة الاقتصادية ستحصل على أول رخصة استثمارية في العام 2020، ولا تشكل المنطقة الاقتصادية في البترون أو في صور أي تنافس أو تضارب مع دور المنطقة الاقتصادية في طرابلس، التي تحظى بدعم كبير من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتكون المنطقة الاقتصادية الأولى في لبنان".
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