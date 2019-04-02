مصادر LBC: مدير عام الجمارك مستهدف من القوات اللبنانية والمستقبل

أكدت مصادر ​الجمارك​ لقناة "LBC" ان "مدير عام الجمارك ​بدري ضاهر​ مستهدف من "​تيار المستقبل​" و"​القوات اللبنانية​".

واستغربت المصادر أن "احالة الملف الى ​شعبة المعلومات​"، مشيرةً الى هذا الأمر يعتبر سابقة لان سلك الجمارك 80 بالمئة منه سلك عسكري".

ولفتت الى أن "ما ورد في ​الاخبار​ عن مخالفات مسلكية عار من ​الصحة​، لأنه لم يخالف بل رفع الحصانة عنه".