أكدت مصادر الجمارك لقناة "LBC" ان "مدير عام الجمارك بدري ضاهر مستهدف من "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية".
واستغربت المصادر أن "احالة الملف الى شعبة المعلومات"، مشيرةً الى هذا الأمر يعتبر سابقة لان سلك الجمارك 80 بالمئة منه سلك عسكري".
ولفتت الى أن "ما ورد في الاخبار عن مخالفات مسلكية عار من الصحة، لأنه لم يخالف بل رفع الحصانة عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: مدير عام الجمارك مستهدف من القوات اللبنانية والمستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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