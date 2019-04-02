التلفزيون الإسرائيلي: الجيش يجند أطباء احتياط لمواجهة إضراب الأسرى الفلسطينيين

كشف ​التلفزيون الإسرائيلي​، بأن ​السلطات الإسرائيلية​ تقوم بإجراءات خاصة احتياطية لمواجهة ​إضراب​ 1400 من أسرى حركة "حماس" عن الطعام والماء والمزمع يوم الأحد القادم.

وطلب وزير ​الأمن الداخلي​ جلعاد آردان، من ​الجيش​ تجنيد أطباء احتياط لاتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة الإضراب الذي سيأتي قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية ويشكل خطرا أمنيا على البلاد.

وأوضح متحدث باسم ​الشرطة​ أن "من بين الإجراءات التي تستعد ​الحكومة​ لاتخاذها، هي استدعاء أطباء احتياط، وإقامة مراكز طبية داخل مراكز السجون، واستنفار أمني في الضفة وغزة و​القدس​".

ولفت إلى أن الوزير أردان شدد على أنه "لن يستجيب" لمطالب الإسرى، وأن الحكومة لن تجري مفاوضات مع المضربين مهما حدث.

من جهة أخرى، أكد التلفزيون الإسرائيلي، بأن أسرى ​الجبهة الشعبية​ والديمقراطية سينضمون للإضراب إلى جانب أسرى ​الجهاد الإسلامي​ وبعض أسرى ​حركة فتح​، ولم يستبعد انضمام القيادي في حركة فتح الأسير ​مروان البرغوثي​ للإضراب.