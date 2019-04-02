أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا ناقشا الجهود المنسقة لتحقيق نزع سلاح نووي شامل ونهائي قابل للتنفيذ لكوريا الشمالية، وأعلما بعضهم البعض عن اتصالات بلديهما مع كوريا الشمالية".
هذا وانتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط الماضي، دون توقيع وثيقة مشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: بومبيو ووزير خارجية كوريا الجنوبية ناقشا الإتصالات مع كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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