خارجية أميركا: بومبيو ووزير خارجية كوريا الجنوبية ناقشا الإتصالات مع كوريا الشمالية

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​، في بيان، أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا ناقشا الجهود المنسقة لتحقيق نزع ​سلاح نووي​ شامل ونهائي قابل للتنفيذ ل​كوريا الشمالية​، وأعلما بعضهم البعض عن اتصالات بلديهما مع كوريا الشمالية".

هذا وانتهت القمة بين ​الولايات المتحدة​ وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط الماضي، دون توقيع وثيقة مشتركة.