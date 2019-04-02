رويترز: البنتاغون يعمل على إتمام إجراءات تسليم السعودية صواريخ ثاد

أكدت مصادر مطلعة لوكالة "​رويترز​" أن شركة لوكهيد مارتن تقترب من الحصول على عقود من ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) تتجاوز قيمتها ملياري ​دولار​ لبيع ​صواريخ​ ثاد الدفاعية والتي من المقرر تسليم بعضها للسعودية.

وكان مسؤولون سعوديون وأميركيون قد وقعوا في تشرين الثاني خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء ​السعودية​ 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قد ترسي العقود مساء يوم الاثنين على أقرب تقدير.