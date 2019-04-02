أكدت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن شركة لوكهيد مارتن تقترب من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع صواريخ ثاد الدفاعية والتي من المقرر تسليم بعضها للسعودية.
وكان مسؤولون سعوديون وأميركيون قد وقعوا في تشرين الثاني خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء السعودية 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة قد ترسي العقود مساء يوم الاثنين على أقرب تقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: البنتاغون يعمل على إتمام إجراءات تسليم السعودية صواريخ ثاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.