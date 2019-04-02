الحكومة المحلية في البصرة تجمع التواقيع لتحويلها إلى إقليم

قرر مجلس محافظة ​البصرة​، جنوبي العراقي، خلال جلسته الاستثنائية، التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لـ"حماية المدينة من المركزية المقيتة".

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني في بيان صحفي إن "أكثر من 20 عضوا في المجلس وقعوا اليوم على طلب بتحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة في حين المطلوب هو 12 توقيعا"، مشيرا الى أن "الطلب رفع إلى الدائرة القانونية في المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إقامة الدعاوى القانونية خاصة وأن المجلس سبق وأن اتخذ إجراءات مماثلة لإحالة طلب إقامة الإقليم إلى مفوضية الانتخابات".

ولفت البزوني إلى أن "المجلس شكل لجنة لمتابعة قراره اليوم وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، من طرف الناشطين والسياسيين المؤيدين لذلك إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وحشد التظاهرات وتنسيقياتها، وكل ذلك لإنصاف البصرة وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية وفقا للدستور".