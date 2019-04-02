منظمة الصحة العالمية: الإيبولا تنتشر بأسرع وتيرة لها في الكونغو

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، اليوم الاثنين، أن مرض الإيبولا، ينتشر بأسرع وتيرة له حتى الآن في ​جمهورية الكونغو​ الديمقراطية، وذلك بعد 8 أشهر من ظهوره للمرة الأولى.

وأوضحت وكالة "​رويترز​" أنه "ظهر خلال الأسبوعين الماضيين عدد قياسي من الحالات ​الجديدة​، مما يمثل انتكاسة حادة لجهود التصدي لثاني أكبر تفش للمرض على الإطلاق، في الوقت الذي أدى فيه ​العنف​ الذي تمارسه الميليشيات، ورفض السكان التعاون مع المسعفين إلى عرقلة الوصول إلى المناطق المصابة".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أقل من 3 أسابيع احتواء حمى الإيبولا النزفية إلى حد كبير، قائلة إن من الممكن ​القضاء​ عليه بحلول شهر أيلول.