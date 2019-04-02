منظمة الصحة العالمية: الإيبولا تنتشر بأسرع وتيرة لها في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن مرض الإيبولا، ينتشر بأسرع وتيرة له حتى الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد 8 أشهر من ظهوره للمرة الأولى.
وأوضحت وكالة "رويترز" أنه "ظهر خلال الأسبوعين الماضيين عدد قياسي من الحالات الجديدة، مما يمثل انتكاسة حادة لجهود التصدي لثاني أكبر تفش للمرض على الإطلاق، في الوقت الذي أدى فيه العنف الذي تمارسه الميليشيات، ورفض السكان التعاون مع المسعفين إلى عرقلة الوصول إلى المناطق المصابة".
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أقل من 3 أسابيع احتواء حمى الإيبولا النزفية إلى حد كبير، قائلة إن من الممكن القضاء عليه بحلول شهر أيلول.
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