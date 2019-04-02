البرلمان البريطاني يرفض جميع البدائل المقترحة لصفقة بريكست

رفض مجلس العموم البريطاني جميع البدائل المقترحة لصفقة بريكست التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوت مجلس العموم على أربعة مقترحات لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي وترتيب الخروج على غرار النرويج، لإبقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة، لكن لم يكسب أي منهم الأغلبية.
ولم تكن الأصوات ملزمة قانونا، لذا لم تكن الحكومة مجبرة على تبني المقترحات.
وكان البرلمان قد رفض يوم 29 آذار الماضي للمرة الثالثة الصفقة بشأن شروط "بريكست"، التي توصلت إليها تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فشلت بريطانيا في الالتزام بشروط بروكسل لتأجيل "بريكست" إلى 22 أيار.
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