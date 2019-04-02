البرلمان البريطاني يرفض جميع البدائل المقترحة لصفقة بريكست

رفض مجلس العموم البريطاني جميع البدائل المقترحة لصفقة ​بريكست​ التي قدمتها رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ للخروج من ​الاتحاد الأوروبي​.

وصوت مجلس العموم على أربعة مقترحات لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي وترتيب الخروج على غرار ​النرويج​، لإبقاء ​المملكة المتحدة​ في السوق الموحدة، لكن لم يكسب أي منهم الأغلبية.

ولم تكن الأصوات ملزمة قانونا، لذا لم تكن ​الحكومة​ مجبرة على تبني المقترحات.

وكان البرلمان قد رفض يوم 29 آذار الماضي للمرة الثالثة الصفقة بشأن شروط "بريكست"، التي توصلت إليها تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فشلت ​بريطانيا​ في الالتزام بشروط ​بروكسل​ لتأجيل "بريكست" إلى 22 أيار.