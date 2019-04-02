جامعة حلوان تستضيف المرحلة الثالثة لمشروع "مودة" للحد من الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

دشنت جامعة حلوان، الإثنين، المرحلة الثالثة للمشروع الرئاسي "مودة" والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية لتأهيل الشباب المصري من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المخصصة لتنمية معارفهم وخبراتهم للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال المؤتمر السادس للشباب بإعداد مشروع للحد من الارتفاع المطرد في حالات الطلاق بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي لتنفيذ مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بجامعات القاهرة، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية.

وأشار نجم، إلى أهمية المودة والرحمة في مواجهة المشكلات داخل الأسرة المصرية، وكيفية تحقيق التكافل والتكامل بين أفراد الأسرة لمواجهة مشكلة الطلاق، لذا وجبت التوعية لدى شباب الجامعات.

وأضاف أن "مودة" مشروع قومي يتعلق بالأسرة التي تعد أساس المجتمع، من أجل بناء الدولة في خطوة على طريق التنمية، مشددًا على ضرورة تضافر العديد من الجهات من أجل نجاح المشروع الذي يتضمن التوعية بالجوانب الاجتماعية والصحية والدينية باعتبارها الأعمدة الرئيسية لبناء الكيان الأسري.

وأضاف أن العبء الأكبر في التوعية يقع على كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والتربية بالجامعة، كما تسعى الجامعة لنشر ثقافة مودة خارج أسوار الجامعة أيضا كنوع من خدمة المجتمع المحيطة بالحرم والكليات الخارجية.

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وأشارت الدكتورة رمزة حسين، مدير مشروع مودة، إلى أن المبادرة تهدف لمعالجة مشكلة الطلاق التي بدأت تسود بين الشباب وهو ما يهدد استقرار المجتمع، موجهة الشكر لجامعة حلوان على الاهتمام بهذا المشروع.

وأكدت حسين، أن تدريب أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ آليات مشروع مودة سيتم من خلال المدرب الدولي الدكتور محمود فوزي.

وأبدى الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحمسه الشديد للمشروع، مؤكدا أن المشروع يستهدف الشباب خلال مرحلة عمرية معينة، وأنه تم اختيار أعضاء هيئة التدريس بناءً على أسس ومعايير خاصة أهمها أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلًا على الكثير من الدورات التي تؤهله فيما بعد للقيام بتدريب الشباب.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC ومنسق المشروع بالجامعة، أن مشروع مودة يرتكز على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة ودعم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات لخفض معدلات الطلاق.

وتتضمن الجلسات تدريب المدربين من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عقد محاضرات عن كيفية توعية المستهدفين صحيا واجتماعيا ودينيا بطبيعة العلاقة الزوجية وقدسيتها وأهميتها تمهيدا لتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية.