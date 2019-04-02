محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن منطقة سندوب بالكامل وذلك للقيام بأعمال ربط العداية القديمة بالجديدة، غدًا الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا.
وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير المياه لأهالي المنطقة والمنشآت العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات والمخابز حتى لا تتأثر حياة المواطنين خلال فترة انقطاع المياه عن المنطقة.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من أعمال العدايتين في موعدها المقرر.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. قطع مياه الشرب بعض المناطق في المنصورة 5 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.