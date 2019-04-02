الثلاثاء.. قطع مياه الشرب بعض المناطق في المنصورة 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن منطقة سندوب بالكامل وذلك للقيام بأعمال ربط العداية القديمة بالجديدة، غدًا الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 11 صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير المياه لأهالي المنطقة والمنشآت العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات والمخابز حتى لا تتأثر حياة المواطنين خلال فترة انقطاع المياه عن المنطقة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من أعمال العدايتين في موعدها المقرر.