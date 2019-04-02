رئيس نقابة "الغزل والنسيج": التعديلات الدستورية تخدم قضايا العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن التعديلات الدستورية تخدم قضايا العمال والشركات.

وقال ابراهيم - خلال المؤتمر العمالي الذي نظمته النقابة العامه للغزل والنسيج بنادي شركة الدلتا بطنطا، لشرح أهمية التعديلات الدستورية المقترحة ومردودها الإيجابي على العاملين لاستكمال عملية تطوير الشركات - إن التعديلات الدستورية ستسهم في توسيع قاعدة تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج في البرلمان، حيث إنها تضمن حصة لهذه الشرائح في البرلمان.

وأضاف أن عمال مصر لم يغيبوا عن فكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مدللًا على ذلك بحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي بشأن إصلاح هيكل الأجور والعلاوات لكافة العاملين وأرباب المعاشات.

حضر المؤتمر خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية، والمهندس عبد الفتاح عزام رئيس مجلس إدارة "شركة الدلتا"، والدكتور عبد الرازق الكومي أمين التدريب والتثقيف في حزب "مستقبل وطن"، وقيادات أمانة العمال والإعلام بالحزب، وعدد كبير من العاملين بالشركة.