مجلس العموم يرفض بدائل لـ"بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

صوّت المشرعون البريطانيون، الاثنين ، برفض بدائل محتملة لاتفاق خروج بريطانيا الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن فشلت حكومتها في منع التصويت على البدائل .

وصوّت المشرعون في مجلس العموم، المنتخب في البرلمان، على أربعة اقتراحات اختارها رئيس المجلس جون بيركو من بين تسعة تم تقديمها.

وقد تضمنت الاقتراحات واحدا يسمح بإجراء استفتاء ثان على أي أتفاق لخروج بريطانيا يتم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

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كما تضمنت المقترحات التي تم التصويت عليها اثنين بشأن السعى إلى اتفاق للخروج أكثر ليونة سوف يبقي بريطانيا داخل اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي.

كانت حكومة ماي قد خسرت محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضوا ومعارضة 277 عضوا لصالح مقترح للسماح بتصويتات "استرشادية" على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح.