كامل الوزير من أسوان: محافظات الصعيد على رأس أولويات "النقل" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على وجود اهتمام خاص بتنمية محافظات الصعيد، لافتًا إلى وضعه على رأس أولويات وزارة النقل، من حيث إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي حضره وزير النقل، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لمناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع محور بديل لكوبري خزان أسوان.

وتابع كامل الوزير، أن الاهتمام نابعًا من تقدير الحكومة المصرية لتنمية محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان لها نصيب كبير في المشروعات.

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وأضاف وزير النقل، أن أسوان تشهد إنشاء 4 مشروعات هي كوبري أسوان الملجم، كما يتم تنفيذ محوري كوبري كلابشة ودراو بالإضافة إلى المحور البديل لكوبري خزان أسوان.

وأكد الوزير، أنه ناقش مع وزير الري ومحافظ أسوان، كافة المقترحات المتعلقة بإنشاء هذا الكوبري، وكل ما يتعلق به سواء الطول أو التكلفة المادية وسهولة التنفيذ والطرق الرئيسية الرابط بينها وتأثيره على الحركة والانسيابية المرورية في المنطقة، ومدى تأثيره على خدمة حركة الأفواج السياحية وغيرها من المناطق السكنية.

من جانبه أكد محافظ أسوان أنه جرى الاتفاق على تكليف أحد المكاتب الاستشارية للبدء في أعمال الرفع المساحي ودراسة الحلول الخاصة بإزالة أي عوائق وأنسب الأساليب للتصميمات التي تراعي النواحي الفنية والشكل الجمالي الذي يتسق مع طبيعة المدينة السياحية.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبدء الفوري في المشروع بعد موافقة المجلس، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور عند البدء في التنفيذ لوضع محاور مرورية بديلة لضمان سيولة وانسيابية الحركة.