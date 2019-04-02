محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى رحلات شركة برفيلج أستايل القادمة من مطار مدريد الدولي، وعلى متنها وفد سياحي لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة. حرصت سلطات المطار علي تخصيص فريق من العلاقات العامة لاستقبال الوفد السياحي، وإنهاء إجراءات وصولهم، وقام رجال شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية برئاسة عبدالله عبده مدير إدارة محطة الأقصر باستقبال الطائرة، وإنهاء إجراءاتها. وتشهد محافظتا الأقصر وأسوان توافد عدد كبير من السائحين بمختلف دول العالم لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية، والحضارة الفرعونية القديمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الأقصر يستقبل رحلات سياحية من مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.