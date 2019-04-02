متحدث "الري" الجديد: اهتمام كبير بقضايا المياه خلال الفترة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الري، إن الفترة القادمة ستشهد جهدًا كبيرًا للتوعية الخاصة بقضايا المياه بشكل أكثر تنظيمًا، لافتًا إلى أن مصر تمر بأزمة ندرة المياه.

وأضاف "السباعي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الاثنين: "الإعلام له دور مهم في توعية المواطنين بقضايا الاستهلاك المائي، كونها من أهم القضايا القومية التي يجب إشراك المواطنين فيها، وعرض مجهودات الوزارة فيما يتعلق بها".

وأشار إلى ضروة الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي كونها تلقي اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، لسرعة الوصول إليهم وتقديم النصائح لهم.

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وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أعفى الدكتور يسري حسين خفاجي، من منصبه كمتحدثًا رسميًا باسم الوزارة، اليوم الاثنين. وكلف المهندس محمد أحمد ماهر السباعي، بدلًا منه.

من جانبه، قال الدكتور يسري خفاجي، إنه راضٍ تمامًا عن الفترة الماضية التي اسندت له خلالها مهمة المتحدث الجديد باسم الري، لافتًا إلى عودته للعمل بديوان الوزارة بقطاع التدريب.

وأضاف خفاجي، في تصريحات خاصة: "القرار ليس له علاقة بأي أحداث أو خلافات مع حد"، مؤكدًا دعمه الكامل للمتحدث الجديد.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية وزارة خدمية تحتاج لتوافر جهد جميع أبنائها في أي موقع.