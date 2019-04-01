لاول مرة .. الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك يكشف عن شرط " اسرائيل " التنازل عن الجولان

قال الإعلامي أحمد السيد، المذيع في قناة "مصر الحياة"، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تحدث خلال الحوار الذي أجراه معه ولم يذع عن استرداد هضبة الجولان السورية.
وصرح المذيع وفقا لحوار مع موقع "القاهرة 24"، بأن مبارك قال: "تواصلت مع الإسرائيليين لاسترداد الجولان، ولكنهم اشترطوا افتتاح سفارة لهم في دمشق، وتفتح سوريا بدورها سفارة في إسرائيل، كنوع من الاعتراف السوري بإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضه حافظ الأسد وقتها وكانت هذه النتيجة."
وأعلنت قناة مصر الحياة، أنها ستذيع أمس في تمام الساعة العاشرة مساء، لقاء مسجلا عبر الهاتف مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، في أول ظهور له عبر قناة مصرية، بعد شهادته التي أدلى بها في قضية اقتحام السجون، لكن القناة تراجعت عن إذاعة الحوار لظروف خارجة عن إرادتها.
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