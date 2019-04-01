واشنطن تعلّق تسليم طائرات "إف-35" إلى تركيا

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، أنها ستعلّق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأميركية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ "إس-400".

وقال متحدث باسم البنتاغون "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلّم نظام"إس-400"، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات "إف-35" في تركيا". وأضاف "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".

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